Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема

Короткая ссылка
Французский нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».
«Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема
  • Gettyimages.ru

Клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании контракта с бывшим нападающим мадридского «Реала». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления, сообщает пресс-служба «Аль-Иттихада».

35-летний французский форвард будет получать €200 млн в год.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее на прощальной пресс-конференции Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить