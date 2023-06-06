«Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема
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Клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании контракта с бывшим нападающим мадридского «Реала». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления, сообщает пресс-служба «Аль-Иттихада».
35-летний французский форвард будет получать €200 млн в год.
Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.
Ранее на прощальной пресс-конференции Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал».