«Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема

Французский нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».

Клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании контракта с бывшим нападающим мадридского «Реала». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления, сообщает пресс-служба «Аль-Иттихада».

35-летний французский форвард будет получать €200 млн в год.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее на прощальной пресс-конференции Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал».