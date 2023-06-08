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Tyc Sports: контракт Месси с «Интер Майами» будет подписан до 2025 года

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Стали известны детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с «Интер Майами».

По информации Tyc Sports, игрок подпишет двухлетний контракт с клубом. Если футболист захочет остаться в MLS до 2026 года, то он должен договориться о продлении сотрудничества.

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня ПСЖ объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» набрал более одного млн новых подписчиков после объявления о переходе Месси.

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