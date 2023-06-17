Фальк: Уокер, Кейн и Осимхен входят в сферу интересов «Баварии»

10 футболистов входят в сферу интересов «Баварии».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсетях, в список входят Кай Хаверц («Челси»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Пау Торрес («Вильярреал»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).

В сезоне-2022/23 «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.

Ранее президент «Баварии» рассказал, что клуб может потратить €100 млн в летнее трансферное окно.