Президент «Баварии» рассказал, что клуб может потратить €100 млн в летнее трансферное окно

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб планирует приобрести нападающего в летнее трансферное окно.

«Бавария» может потратить €100 млн на нового нападающего, но, конечно, всё должно быть целесообразным для такого трансфера. Ищем центрального форварда, но, к сожалению, вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы положительно настроены», — приводит слова Хайнера Sky Sports.

Напомним, что нападающий Садио Мане присоединился к «Баварии» 22 июня 2022 года. Он провёл за мюнхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Киммих хочет перейти из «Баварии» в «Барселону».