Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент «Баварии» рассказал, что клуб может потратить €100 млн в летнее трансферное окно

Короткая ссылка
Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб планирует приобрести нападающего в летнее трансферное окно.
Президент «Баварии» рассказал, что клуб может потратить €100 млн в летнее трансферное окно
  • Gettyimages.ru

«Бавария» может потратить €100 млн на нового нападающего, но, конечно, всё должно быть целесообразным для такого трансфера. Ищем центрального форварда, но, к сожалению, вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы положительно настроены», — приводит слова Хайнера Sky Sports.

Напомним, что нападающий Садио Мане присоединился к «Баварии» 22 июня 2022 года. Он провёл за мюнхенский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. 

Ранее сообщалось, что Киммих хочет перейти из «Баварии» в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить