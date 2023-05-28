Слёзы Дортмунда: «Боруссия» оступилась в последнем туре и не смогла прервать гегемонию «Баварии» в Бундеслиге

«Боруссия» упустила шанс стать чемпионом Германии по футболу и прервать десятилетнюю гегемонию «Баварии». В заключительном туре подопечные Эдина Терзича дома дважды пропустили от «Майнца» к 24-й минуте и не реализовали пенальти, но всё же сумели вырвать ничью в компенсированное ко второму тайму время. Однако «Бавария» в гостях вырвала победу у «Кёльна» и опередила конкурента по дополнительным показателям. Мюнхенцы нанесли в створ ворот соперника всего три удара, два из которых лишь после пропущенного на 81-й минуте мяча. Золотым же для них стал «выстрел» Джамала Мусиалы из-за штрафной в самой концовке.

На протяжении многих лет в Германии имя чемпиона оставалось неизменным. Последние десять сезонов титул неизменно доставался «Баварии», причём в девяти случаях та гарантировала его себе досрочно. Лишь в 2019 году «Боруссии» удалось навязать борьбу гегемону немецкого футбола и отстать от него всего на два очка, но то был всего лишь локальный успех. В этот же раз всё было иначе. Перед заключительным туром дортмундцы не только на равных конкурировали с соперниками, но даже имели более высокие шансы на золото. Они занимали первое место и опережали мюнхенцев на два очка, находясь в одной победе от трофея.

И казалось, что всё говорит за «шмелей». В 34-м туре «Боруссия» и «Бавария» сражались с середняками — «Майнцем» и «Кёльном» соответственно. И хотя оппонент дортмундцев находился на одну строчку выше в турнирной таблице (на девятой), пребывал в крайне плохой форме. Коллектив Бо Свенссона потерпел четыре поражения подряд с общим счётом 3:13, а на выезде последний раз брал верх аж 1 апреля. «Козлы» же, напротив, выиграли две из трёх встреч, причём сокрушили грозный «Байер», а «Герте» и вовсе отгрузили пять голов.

В преддверии матча «Кёльна» и «Баварии» особенное внимание уделяли фигуре главного тренера хозяев Штеффена Баумгарта. Перед стартом предыдущего сезона тот был единственным из наставников команд Бундеслиги, называвшим «Боруссию» фаворитом первенства. И хотя его прогноз не сбылся, в этот раз он мог лично приложить руку к триумфу дортмундцев и фактически принести им золотые медали. Но с первых же минут всё стало складываться не в пользу лидеров.

Уже на восьмой минуте Кингсли Коман решил напомнить, что именно его удар помог «Баварии» в последний раз завоевать кубок Лиги чемпионов, и открыл счёт в противостоянии с «Кёльном». И тем самым вывел свой коллектив на первое место в таблице. При равенстве очков именно подопечные Томаса Тухеля забирали заветную салатницу, ведь опережали противников как по общей разнице мячей, так и по забитым. А уже спустя некоторое время положение «Боруссии» стало катастрофическим. Те сами не смогли совладать с «Майнцем» и ещё до истечения получаса игры «горели» со счётом 0:2. Андреас Ханче-Ольсен вывел гостей вперёд, а Карим Онисиво укрепил преимущество.

Но это был не повод ставить крест на дортмундцах и их перспективах. За последние пять лет те трижды отыгрывали отставания в два и более голов, а в 2020 году и вовсе смогли свести вничью встречу с «Падерборном», уступая 0:3. Но в этот раз фортуна явно была не на их стороне. И это стало понятно после того, как на 19-й минуте Себастьян Аллер не сумел реализовать 11-метровый и восстановить паритет. А под конец половины к проблемам «шмелей» добавилась и потеря основного форварда. Карим Адейеми получил травму и был заменён на Марко Ройса.

На протяжении всего оставшегося времени матча «Боруссия» отчаянно боролась не только с «Майнцем», но и с невезением. Ни вышедшие на замену Ройс с Юссуфой Мукоко, ни Дониэлл Мален с Юлианом Брандтом не могли застать врасплох Финна Дамена. «Шмелям» было необходимо забивать трижды, но мяч буквально отказывался идти в сетку. Лишь на 69-й минуте им всё же удалось сократить отставание усилиями Рафаэла Геррейру, но этого было недостаточно.

Постепенно уставшие следить за мучениями своих футболистов болельщики чёрно-жёлтых стали больше внимания уделять происходившему на стадионе «Райн Энерги», чем на «Сигнал Идуна Парк». Но там до поры до времени всё было предельно бесперспективно. «Бавария» хоть и не доминировала на поле, но относительно уверенно удерживала добытое преимущество, неминуемо приближаясь к успеху. Пока партнёров не подставил лучший бомбардир коллектива. Серж Гнабри неудачно выставил руку при попытке прервать подачу в штрафную, дав арбитру основания для назначения пенальти. Деян Любичич перехитрил Яна Зоммера и вернул интригу в чемпионскую гонку.

В этот момент на руководство мюнхенцев было страшно смотреть. Генеральный и спортивный директора Оливер Кан и Хасан Салихамиджич и так находились на грани увольнения, а теперь могли войти в историю как те, при ком прервалась рекордная беспроигрышная серия клуба в национальном первенстве. Удручённым выглядел и Тухель, чья рокировка с Юлианом Нагельсманом не помогла «красным» ни удачно выступить в ЛЧ, ни стабилизировать ситуацию в Бундеслиге. Если при бывшем наставнике те набирали в среднем 2,38 очка во всех турнирах, то при новом — лишь 1,5.

Но «Бавария» не была бы 32-кратным чемпионом страны, если бы не умела вытягивать такие сложные матчи. И на этот раз роль спасителя на себя примерил Джамал Мусиала. Не забивавший в Бундеслиге с конца февраля хавбек получил пас на границе штрафной, эффектно развернулся и неотразимо пробил в дальний угол, оставив не у дел Марвина Швебе. И, как оказалось впоследствии, принёс команде очередной трофей.

В свою очередь, «Боруссия» нашла в себе силы восстановить паритет. Если гол всё того же несчастного Аллера был отменён из-за офсайда, то мяч Никласа Зюле всё же был засчитан. Правда, забит он был лишь на 96-й минуте — уже после того, как истекло компенсированное арбитром время. Провести финальный штурм дортмундцы уже не успели и без сил рухнули на газон родного стадиона. Набрав одинаковое число очков, они уступили мюнхенцам по дополнительным показателям.

И потерпели одно из самых сокрушительных фиаско в борьбе за серебряную салатницу. Пожалуй, более разочаровывающими были разве что провалы «Байера» на рубеже веков. Тогда «аспириновые» дважды боролись за награду, но в 2000-м на финише пропустили вперёд «Баварию», а спустя два года — «Боруссию». В первом случае они опережали конкурента на три очка за тур до конца, но сенсационно проиграли в гостях «Унтерхахингу» и уступили по дополнительным показателям, а во втором умудрились разбазарить пятиочковый отрыв и на одно отстали от «шмелей», а параллельно были биты в Кубке Германии и ЛЧ. И получили обидное прозвище «Неверкузен».

Больше других переживал Ройс, до настоящего момента так и не выигрывавший Бундеслигу. Он пришёл в команду уже после того, как «Боруссия» дважды взяла титул под руководством Клоппа и потом так ни разу не смог помочь ей опередить «Баварию». Сняв бутсы, опустошённый Марко рыдал на газоне, а успокоить капитана не могли ни главный тренер Эдин Терзич, ни Никлас Зюле.

Успех в национальном первенстве не помог боссам «Баварии» сохранить свои посты. Сразу по окончании встречи с «Кёльном» в СМИ появилась информация об увольнении Кана и Салихамиджича, а потом её подтвердили и в клубе. Президент Герберт Хайнер назвал решение расстаться с легендами мюнхенцев «каким угодно, только не лёгким», объяснив его общим развитием ситуации. Как стало известно, должность генерального директора достанется заместителю председателя правления «красных» Ян-Кристиану Дризену. Кто займёт второй пост, пока неизвестно.