Дуэль «Баварии» с «Боруссией», погоня «Атлетико» за «Реалом», надежда «Ливерпуля»: главные интриги в европейском футболе

В европейских странах близятся к концу национальные футбольные чемпионаты. «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» на четыре очка и находится в одной победе от титула, который позволит ему сравняться по общему числу с «Эвертоном». «Атлетико» пока ещё сохраняет шансы обойти «Реал» в споре за вторую строчку в Ла Лиге, а «Боруссия» — прервать десятилетнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. Кроме того, на Туманном Альбионе борьбу за путёвки в Лигу чемпионов продолжают «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а в Италии аналогичную задачу решают «Ювентус», «Лацио» и «Интер».

Удержит ли «Сити» первое место в АПЛ?

За три тура до окончания чемпионата Англии может показаться, что главная интрига уже практически умерла. Несколько осечек в важнейших матчах и поражение в противостоянии с прямым конкурентом лишили «Арсенал» первой строчки в турнирной таблице и позволили «Манчестер Сити» обеспечить себе четырёхочковый задел на финише — и это при наличии одной встречи в запасе. Таким образом, «горожане» оказались в шаге от того, чтобы завоевать девятый титул в истории и сравняться по этому показателю с «Эвертоном», а также повторить достижение соседей из «Юнайтед». В XXI веке лишь «красным дьяволам» удалось выиграть национальное первенство три раза подряд.

Помешать «Сити» может лишь чудо. После сенсационного поражения от «Брайтона» «Арсеналу» предстоит встретиться с двумя командами из нижней части таблицы — провалившим сезон «Вулверхэмптоном» и сражающимся за сохранение прописки в элите «Ноттингемом». В первом круге тот был разгромлен «канонирами» со счётом 0:5 и вряд ли сумеет воспользоваться преимуществом своего поля.

Однако «пушкарям» будет недостаточно просто одержать две победы. По всем дополнительным показателям они уступают соперникам и могут обойти их лишь в том случае, если наберут больше очков. А для этого «Сити» необходимо потерпеть минимум два поражения в заключительных турах. А способными преподнести такую сенсацию с натяжкой видятся разве что два коллектива. В первом круге «Брентфорд» сумел дважды ужалить действующих чемпионов и неожиданно взять верх на «Этихаде» (2:1), хотя владел мячом лишь 25% времени и нанёс почти в три раза меньше ударов по воротам (10:29). На своём поле он точно постарается сделать это вновь. Сверхмотивированными могут выйти на поле и футболисты «Челси», которым успех во встрече с «горожанами» может помочь скрасить впечатление от неудачного сезона. Но есть два вопроса: захотят ли синие помогать соседям из Лондона в их борьбе за трофей и способны ли они в нынешнем состоянии противопоставить что-то Эрлингу Холанду и компании? Манчестерцы идут на серии из 11 побед с общей разницей мячей 32:7, и десять из них на свой счёт записал неудержимый норвежец. И если он сохранит этот темп, то вполне может вплотную подобраться к рекорду Дикси Дина.

Останется ли «Ливерпуль» без ЛЧ?

В то время как лидеры бьются за трофей, 19-кратный чемпион Англии решает другую задачу. За три тура до окончания первенства «Ливерпуль» имеет в своём активе 62 очка и занимает пятую строчку в АПЛ, уступая четыре «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». И если всё так и останется, подопечные Юргена Клоппа впервые с 2016 года не смогут гарантировать себе место в Лиге чемпионов. И в этом случае им останется надеяться лишь на успех «Сити» в нынешнем розыгрыше. Согласно регламенту, действующий триумфатор не только получает право принять участие в следующем турнире, но и дарит дополнительную путёвку своей ассоциации.

Но с учётом хронического невезения Хосепа Гвардиолы в сражениях за главный еврокубок красным не стоит особо рассчитывать на «Манчестер Сити». Лучше продлевать собственную победную серию до девяти игр и ждать осечек конкурентов, в последнее время выступающих более чем нестабильно. «Ньюкасл» в последних турах был бит «Арсеналом» и не смог дожать оставшийся вдесятером «Лидс», а МЮ споткнулся в матчах и с «Брайтоном», и с «Вест Хэмом», прозябающим на 15-м месте. И ладно бы манкунианцы наголову превзошли обоих на поле и просто не сумели реализовать свои моменты. «Красные дьяволы» уступили обоим в созидании, а «чайкам» и вовсе проиграли по всем статьям. Те больше контролировали мяч (60% — 40%), чаще били по воротам (22:16), а разница по ожидаемым голам (xG) и вовсе была колоссальной (2,29 — 1,42).

И сейчас перспективы «Юнайтед» кажутся даже более туманными, чем не имеющего опыта борьбы за высокие позиции «Ньюкасла». Помимо «Челси», в концовке их не ждёт серьёзных испытаний. Но последние неудачи говорят, что «красные дьяволы» испытывают проблемы в нападении даже в матчах с гораздо более слабыми командами, а в отсутствие травмированных Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса их оборона крайне нестабильна. И если француз ещё может восстановиться до завершения первенства, то возвращения аргентинца стоит ждать лишь в следующем. Причиной тому перелом плюсневой кости.

Финиширует ли «Атлетико» впереди «Реала»?

Если битва за титул в Испании уже завершена, то спор за вторую строчку лишь набирает обороты. В этот раз за неё сражаются две столичные команды — «Атлетико» и «Реал», после 34 туров опережающий соперника лишь на два балла. И с учётом не самой стабильной игры на домашней арене сливочные вполне могут пропустить визави вперёд и выпускать из топ-2 впервые с сезона-2018/19. Тогда они перестраивались после ухода Криштиану Роналду и провалились во всех турнирах: в Ла Лиге пропустили вперёд как соседей, так и злейшего врага — «Барселону», а в Лиге чемпионов сначала дважды проиграли ЦСКА на групповой стадии, а затем были биты «Аяксом» в первом же раунде плей-офф.

Вопрос лишь в том, насколько серьёзное значение это имеет для самого «Реала» в целом и для его наставника в частности. В последние месяцы в СМИ ходили слухи о возможном увольнении Карло Анчелотти в случае отсутствия трофеев. Но с того момента президент клуба Флорентино Перес успел несколько раз опровергнуть эти сообщения, а сам главный тренер помог коллективу завоевать Кубок Испании — впервые с 2014 года. Также второй год подряд он довёл королевский клуб до полуфинала ЛЧ, где он вновь столкнулся с «Манчестер Сити».

Поэтому, несмотря на то что у «Атлетико» более сложный календарь, который включает в себя встречи с «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом», их успех в борьбе за серебро не кажется чем-то невероятным. Хотя бы по той причине, что для них оно действительно имеет значение. После исторического невыхода из группы в Лиге чемпионов, раннего вылета из Кубка и фиаско в Суперкубке подопечным Диего Симеоне наверняка хочется хотя бы немного реабилитироваться перед своими болельщиками и обойти конкурента в гонке. Иначе как объяснить их рывок во второй части первенства? После ЧМ «матрасники» набрали 42 очка и уступили по этому показателю лишь «Барселоне» (47).

Кто квалифицируется в Лигу чемпионов в Италии?

Схожая ситуация в Италии. «Наполи» уже гарантировал себе первое место, а на второе претендуют аж три коллектива. Совсем недавно их было четыре, но сенсационное фиаско «Милана» в противостоянии со «Специей» практически перечеркнуло его шансы на завоевание серебра. Возглавляет же эту тройку «Ювентус», опережая на три очка «Интер», на четыре — «Лацио». Да и после трёх выигрышей подряд команда находится в отличной форме. По продолжительности удачной серии бьянконери проигрывают лишь подопечным Симоне Индзаги, взявшим верх в пяти матчах.

Однако заранее сводить всё к дуэли «Ювентуса» и «Интера» не стоит. Туринцев по-прежнему могут лишить очков за финансовые махинации, а миланцы продолжают биться на два фронта, поэтому не застрахованы от неожиданных потерь очков. Особенно с учётом того, что в концовке им предстоят сразу три сложных испытания в виде встреч с «Наполи», «Аталантой» и «Торино». Поэтому своего рода теневым фаворитом этой гонки можно назвать «Лацио». Пусть подопечные Маурицио Сарри и допустили две осечки подряд, набрав лишь очко в матчах с «Миланом» и «Лечче», они способны опередить оппонентов. В оставшихся турах они сойдутся лишь с одной командой не из подвала таблицы — «Удинезе», но те в последнее время выступают крайне нестабильно.

Что касается россонери, то они рискуют провалить остаток первенства и остаться не только без второй строчки, но и еврокубков в целом. Сейчас подопечные Стефано Пиоли занимают пятое место и опережают «Рому» и «Аталанту» на два и три очка соответственно, но борьба на два фронта и многочисленные травмы могут помешать им удержать свои позиции. И в случае фиаско это будет лишь первый случай за последние 26 лет, когда действующий чемпион не попал в топ-5 в следующем сезоне (если оставить за скобками кальчополи и дисквалификацию «Ювентуса»). Причём последний раз так проваливался именно «Милан». В 1996-м команда завоевала скудетто, а год спустя финишировала лишь 11-й.

Прервёт ли «Боруссия» гегемонию «Баварии»?

Впервые за долгие годы после 32 туров сохраняется интрига и в Германии, где за главный трофей сражаются непримиримые соперники из Мюнхена и Дортмунда. И хотя подопечные Томаса Тухеля опережают оппонента на одно очко, вряд ли кто-то решится уже сейчас отдать им золотые медали. В последних турах им предстоят сложнейшие испытания в виде матчей с «Лейпцигом» и «Кёльном», которых они не смогли обыграть в первом круге (с обоими — 1:1), в то время как их визави ждут более скромные «Аугсбург» и «Майнц».

Таким образом, для «Баварии» нынешний сезон уже можно назвать одним из самых неудачных за последние годы. Даже если она выиграет обе оставшиеся встречи, наберёт лишь 74 очка — худший результат с 2010 года. А если оступится, то и вовсе может потерять звание сильнейшей команды Германии впервые с 2012-го. Тогда коллектив Юппа Хайнкеса разгромно уступил той же «Боруссии» в Бундеслиге, а затем ещё и умудрился потерпеть поражение от «Челси» в финале Лиги чемпионов, хотя был на голову сильнее по игре. Достаточно посмотреть на разницу по числу ударов — 43:9.

И если на этот раз всё тоже завершится не в пользу «Баварии», то «Боруссия» не только прервёт десятилетнюю гегемонию соперника, но и станет вторым самым титулованным клубом страны. По числу трофеев она сравняется с «Нюрнбергом» (девять). Нейтральным болельщикам же остаётся надеяться, что заключительный отрезок первенства не будет омрачён спорными решениями судей, из-за которых дортмундцы уже лишились двух очков и лидерства в таблице. В недавней игре с «Бохумом» Саша Штегеманн не поставил пенальти за фол на Кариме Адейеми, хотя его не оспаривал даже капитан соперника Антони Лосилла. И хотя впоследствии главный арбитр признал ошибку, «шмелям» это вряд ли сильно помогло.