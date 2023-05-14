«Барселона» обыграла «Эспаньол» и досрочно стала чемпионом Испании по футболу
Игра 34-го тура на стадионе «Корнелья-Эль Прат» завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонской команды.
В составе победителей мячи забили Роберт Левандовски (11-я, 40-я минуты), Алекс Бальде (20-я), Жюль Кунде (53-я). У проигравших отличились Хавьер Пуадо (73-я), Хоселу (92-я).
«Барселона» набрала 85 очков и стала недосягаема для ближайших соперников. На втором месте с 71 очком располагается «Реал». Командам осталось провести четыре матча в текущем сезоне.
Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В последний раз «Барса» становилась чемпионом в 2019 году.
Ранее сообщалось, что «Барселона» получила лицензию для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/24.