«Барселона» обыграла «Эспаньол» и досрочно стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» нанесла поражение в гостях «Эспаньолу» и досрочно стала чемпионом Испании по футболу сезона-2022/23.

Игра 34-го тура на стадионе «Корнелья-Эль Прат» завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонской команды.

В составе победителей мячи забили Роберт Левандовски (11-я, 40-я минуты), Алекс Бальде (20-я), Жюль Кунде (53-я). У проигравших отличились Хавьер Пуадо (73-я), Хоселу (92-я).

«Барселона» набрала 85 очков и стала недосягаема для ближайших соперников. На втором месте с 71 очком располагается «Реал». Командам осталось провести четыре матча в текущем сезоне.

Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В последний раз «Барса» становилась чемпионом в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила лицензию для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/24.