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Матч «Аякса» в чемпионате Нидерландов остановили из-за беспорядков

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Матч чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» остановили из-за беспорядков.
Матч «Аякса» в чемпионате Нидерландов остановили из-за беспорядков
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игра была приостановлена на 7-й минуте при счёте 0:0. Причиной стали фаеры и дымовые шашки. После того, как беспорядки не прекратились, было принято решение окончательно остановить матч.

На счету «Аякса» 63 очка и третье место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что вместе с «Зенитом» на 17-летнего форварда «Коринтианс» претендуют «Боруссия» и «Аякс».

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