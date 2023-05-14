Матч «Аякса» в чемпионате Нидерландов остановили из-за беспорядков
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игра была приостановлена на 7-й минуте при счёте 0:0. Причиной стали фаеры и дымовые шашки. После того, как беспорядки не прекратились, было принято решение окончательно остановить матч.
На счету «Аякса» 63 очка и третье место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что вместе с «Зенитом» на 17-летнего форварда «Коринтианс» претендуют «Боруссия» и «Аякс».