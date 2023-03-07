Goal: вместе с «Зенитом» на 17-летнего форварда «Коринтианс» претендуют «Боруссия» и «Аякс»
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По информации Goal, игроком интересуются «Аякс», «Брайтон», «Боруссия», «Ньюкасл» и ПСВ. Отмечается, что клуб хочет отправить нападающего в «Зенит» из-за хороших партнёрских отношений.
В нынешнем сезоне игрок провёл один матч за бразильскую команду. Портал Transfermarkt оценивает его в €400 тыс.
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