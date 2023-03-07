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Goal: вместе с «Зенитом» на 17-летнего форварда «Коринтианс» претендуют «Боруссия» и «Аякс»

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Нападающий «Коринтианс» Педриньо попал в сферу интересов «Зенита» и других европейских клубов.
Goal: вместе с «Зенитом» на 17-летнего форварда «Коринтианс» претендуют «Боруссия» и «Аякс»
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

По информации Goal, игроком интересуются «Аякс», «Брайтон», «Боруссия», «Ньюкасл» и ПСВ. Отмечается, что клуб хочет отправить нападающего в «Зенит» из-за хороших партнёрских отношений.

В нынешнем сезоне игрок провёл один матч за бразильскую команду. Портал Transfermarkt оценивает его в €400 тыс.

Ранее новичок «Зенита» Роберт Ренан рассказал, почему принял решение приехать в Россию.

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