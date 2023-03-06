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Ренан — о переходе в «Зенит»: считаю, что это прекрасная возможность попробовать силы в европейском футболе

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Новичок «Зенита» Роберт Ренан рассказал, почему принял решение приехать в Россию.

«Мотивация приезда в Россию? Я знал, что такая ситуация с еврокубками. Но как только услышал о возможности перейти в «Зенит», сразу же захотел этой возможностью воспользоваться. Считаю, что это прекрасная возможность попробовать свои силы в европейском футболе.

«Зенит» — очень большой клуб и здесь достаточное количество бразильцев, что ускорит мою адаптацию. Я с радостью откликнулся на этот новый опыт», — приводит слова Ренана «Чемпионат».

Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.

Ранее Ренан поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче 18-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород».

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