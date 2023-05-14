«Арсенал» уступил «Брайтону» и до минимума сократил шансы в борьбе за победу в АПЛ

«Арсенал» на своём поле потерпел разгромное поражение в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу с «Брайтоном».

Игра на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 3:0 в пользу приморской команды.

Мячи забили Хулио Энсисо (51-я минута), Дениз Ундав (86-я), Первис Эступиньян (96-я).

«Арсенал» с 81 очком занимает второе место в турнирной таблице. «Брайтон» (58) располагается на шестой позиции. «Манчестер Сити» (85) лидирует в чемпионате. МС станет чемпионом Англии в третий раз подряд, если в следующем туре обыграет дома «Челси».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Эвертон» в АПЛ.