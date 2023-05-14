«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге 1
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Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 0:0.
Александр Головин начал матч в стартовом составе. Полузащитник сборной России провёл на поле 73 минуты и не запомнился результативными действиями.
«Монако» с 65 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лилль» (60) располагается на пятой позиции.
Ранее Александр Клюев, агент Головина, дал деликатно понять, что полузащитник «Монако» не намерен переходить в «Ференцварош» Станислава Черчесова.