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Агент Головина — о предложении перейти в «Ференцварош»: Саша очень ценит мнение Черчесова

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Александр Клюев, агент Александра Головина, дал деликатно понять, что полузащитник «Монако» не намерен переходить в «Ференцварош» Станислава Черчесова.

«Саша очень ценит мнение Черчесова и его самого как тренера», — цитирует Клюева Metaratings.

Он подчеркнул, что Головин уважает Черчесова.

«Это большой тренер, который не раз доказывал своё мастерство успехами как в России со сборной, так и с «Ференцварошем» в венгерском чемпионате и в еврокубках», — добавил Клюев. 

По сообщениям СМИ, Черчесов предположил, что Головин мог бы перейти в «Ференцварош».

Головин отметился забитым мячом в матче 34-го тура Лиги 1 с «Анже». Для него этот гол стал восьмым с начала сезона. Таким образом, Александр набрал 15 очков по системе «гол + пас» (8 + 7).

Он превзошёл свой лучший результат в Лиге 1, который был установлен в сезоне-2020/2021. Тогда россиянин забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».

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