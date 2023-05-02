Агент Головина: отношение к российским игрокам в Европе осложняет трансферы

Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».

«Есть цель и желание попасть в топ-клуб. Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским футболистам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать», — цитирует Клюева «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что в «Монако» к Александру отношение великолепное.

«Загадывать что-то ― бред, живём сегодняшним днём», — добавил Клюев.

Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Клюев прокомментировал несостоявшийся переход Головина в дортмундскую «Боруссию».







