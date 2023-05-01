Агент Головина: отказ Саши переходить в «Боруссию» — бред полный

Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал несостоявшийся переход своего клиента, полузащитника французского «Монако» Александра Головина, в дортмундскую «Боруссию».

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», — цитирует Клюева «Чемпионат».

По информации источника, россиянин отверг предложение зимой 2023 года и выбрал вариант с подписанием нового соглашения с «Монако». «Боруссия» предлагала за хавбека €40 млн.

Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение, что Головин смог бы заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).