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Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Павлюченко: Головин не затерялся бы в АПЛ
  • globallookpress.com
  • © Federico Gambarini/dpa

«Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за «Монако», сейчас стал лидером команды. Какой следующий шаг? Да никогда не знаешь, как будет лучше. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Головина отреагировал на информацию об интересе «Боруссии» к футболисту.

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