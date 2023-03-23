Агент Головина отреагировал на информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
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«Соответствует действительности лишь то, что Александр Головин рад выступать за футбольный клуб «Монако». 40 млн за трансфер? С этим вопросом лучше обратиться к «Монако» и «Боруссии», — приводит слова Клюева Sport24.
Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее Клюев отреагировал на то, что его клиент пропустит мартовские сборы национальной команды.