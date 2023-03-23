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Агент Головина отреагировал на информацию об интересе «Боруссии» к футболисту

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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев отреагировал на информацию о том, что дортмундская «Боруссия» предлагала за россиянина €40 млн зимой 2023 года.
Агент Головина отреагировал на информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Scanella

«Соответствует действительности лишь то, что Александр Головин рад выступать за футбольный клуб «Монако». 40 млн за трансфер? С этим вопросом лучше обратиться к «Монако» и «Боруссии», — приводит слова Клюева Sport24.

Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Клюев отреагировал на то, что его клиент пропустит мартовские сборы национальной команды.

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