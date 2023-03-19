Агент Головина — о травме игрока: искать какие-то заговоры бессмысленно

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев отреагировал на то, что его клиент пропустит мартовские сборы национальной команды.

«Его отсутствие согласовано с главным тренером и медицинским штабом. Вчера он разговаривал по телефону с Карпиным. Искать какие-то заговоры бессмысленно, потому что для Александра является честью выступать за сборную», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

19 марта старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что Александр Головин и защитник «Спартака» Алексей Миранчук пропустят мартовский сбор команды из-за травм.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Головин получил травму и пропустит 19 марта матч «Монако» с «Аяччо».