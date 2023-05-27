Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Bild: Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии»

Короткая ссылка
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич уволены из клуба.
Bild: Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bild, Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии» сразу после чемпионства.

По информации источника, в ближайшее время у мюнхенского клуба появятся новые генеральный и спортивный директора.

Игра на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Таким образом, команда из Мюнхена, набрав 71 очко, одержала победу в чемпионате Германии. «Кёльн» с 42 очками занимает десятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Бавария» 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить