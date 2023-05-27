Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич уволены из клуба.

Как сообщает Bild, Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии» сразу после чемпионства.

По информации источника, в ближайшее время у мюнхенского клуба появятся новые генеральный и спортивный директора.

Игра на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Таким образом, команда из Мюнхена, набрав 71 очко, одержала победу в чемпионате Германии. «Кёльн» с 42 очками занимает десятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Бавария» 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.