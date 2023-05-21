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Дортмундская «Боруссия» за тур до окончания сезона вышла на первое место в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» в гостях нанесла разгромное поражение в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу «Аугсбургу».
Дортмундская «Боруссия» за тур до окончания сезона вышла на первое место в Бундеслиге
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Эдина Терзича.

Команда из Дортмунда с 70 очками за тур до окончания чемпионата возглавила турнирную таблицу. На втором месте располагается «Бавария» (68).

В заключительном туре «Боруссия» примет на своём поле «Майнц» 27 мая. Мюнхенский клуб в этот же день сыграет в гостях с «Кёльном».

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» обыграл «Баварию» в матче 33-го тура Бундеслиги.

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