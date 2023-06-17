Президент «Баварии» недоволен, что «Барселона» открыто проявляет интерес к Киммиху
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«Не понимаю нападок в сторону нашего игрока. Йозуа Киммих абсолютно точно никуда не уйдёт», — цитирует Хайнера RMC Sport.
Как сообщает Mundo Deportivo, в мюнхенском клубе знают о желании 28‑летнего футболиста сменить клуб.
По информации источника, хавбек недоволен политикой клуба из‑за увольнения главного тренера Юлиана Нагельсманна.
В нынешнем сезоне Киммих забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити».