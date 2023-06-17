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Президент «Баварии» недоволен, что «Барселона» открыто проявляет интерес к Киммиху

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер опроверг информацию об уходе Йозуа Киммиха в «Барселону».
Президент «Баварии» недоволен, что «Барселона» открыто проявляет интерес к Киммиху
  • Gettyimages.ru

«Не понимаю нападок в сторону нашего игрока. Йозуа Киммих абсолютно точно никуда не уйдёт», — цитирует Хайнера RMC Sport.

Как сообщает Mundo Deportivo, в мюнхенском клубе знают о желании 28‑летнего футболиста сменить клуб.

По информации источника, хавбек недоволен политикой клуба из‑за увольнения главного тренера Юлиана Нагельсманна.

В нынешнем сезоне Киммих забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити».

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