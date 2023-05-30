El Nacional: Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити»
Как сообщает El Nacional, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола знает о желании футболиста покинуть мюнхенский клуб и хочет пригласить его в свою команду.
По информации источника, на футболиста также претендует «Барселона».
В нынешнем сезоне Киммих забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Киммиха.