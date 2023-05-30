El Nacional: Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает El Nacional, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола знает о желании футболиста покинуть мюнхенский клуб и хочет пригласить его в свою команду.

По информации источника, на футболиста также претендует «Барселона».

В нынешнем сезоне Киммих забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Киммиха.