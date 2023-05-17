Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Mundo Deportivo: «Барселона» может подписать полузащитника «Баварии» Киммиха

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиху.
Mundo Deportivo: «Барселона» может подписать полузащитника «Баварии» Киммиха
  • AP
  • © Matthias Schrader

Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летний немец не против перехода в каталонский клуб.

По информации источника, сине-гранатовые уже начали предпринимать действия для подписания полузащитника, но сделать это будет непросто из-за определённых финансовых проблем.

При этом руководство «Барсы» видит замену полузащитнику Серхио Бускетсу, который уйдёт из клуба по окончании сезона-2022/23, именно в Киммихе.

В нынешнем сезоне Киммих забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила шесть безответных мячей «Шальке» в матче 32-го тура Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить