Mundo Deportivo: «Барселона» может подписать полузащитника «Баварии» Киммиха

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиху.

Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летний немец не против перехода в каталонский клуб.

По информации источника, сине-гранатовые уже начали предпринимать действия для подписания полузащитника, но сделать это будет непросто из-за определённых финансовых проблем.

При этом руководство «Барсы» видит замену полузащитнику Серхио Бускетсу, который уйдёт из клуба по окончании сезона-2022/23, именно в Киммихе.

В нынешнем сезоне Киммих забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила шесть безответных мячей «Шальке» в матче 32-го тура Бундеслиги.