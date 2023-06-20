Захарян и Мелёхин попали в топ-100 претендентов на премию Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало список из 100 номинантов на премию лучшему молодому футболисту года в Европе — Golden Boy.

В список попали полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (88-е место, рейтинг 63,0) и защитник «Ростова» Виктор Мелёхин (63-е место, рейтинг 66,1), а также бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан (34-е место, рейтинг 71,5).

Лидером списка стал Джамал Мусиала, выступающий за «Баварию». На второй позиции — Джуд Беллингем из «Реала». Тройку лучших замкнул Гави («Барселона»).

Ранее в «Урарту» сообщили, что не интересуются Захаряном.