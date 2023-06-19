В «Урарту» сообщили, что не интересуются Захаряном
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«Эта информация раньше уже была опровергнута. Наш клуб никаких переговоров с Арсеном Захаряном не ведёт», — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».
По информации журналиста Грача Хачатряна, в настоящий момент переходы из российских клубов в команды европейских чемпионатов осложнены, поэтому Захарян может подписать контракт с «Урартой», чтобы оттуда перебраться в Европу.
В прошедшем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в Армении отказались комментировать возможную встречу Захаряна с ФФА.