В Армении отказались комментировать возможную встречу Захаряна с ФФА

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян посетит матч третьего тура квалификации чемпионата Европы — 2024 между сборными Армении и Латвии, а также встретится с представителями ФФА.

«Мы не комментируем слухи, о которых ничего не знаем», — цитирует Карапетяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян является гражданином России. Он уже был заигран в российской сборной, поэтому у него нет возможности перейти в команду Армении.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Захарян — разочарование сезона.