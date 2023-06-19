В Армении отказались комментировать возможную встречу Захаряна с ФФА
- РИА Новости
«Мы не комментируем слухи, о которых ничего не знаем», — цитирует Карапетяна «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Захарян является гражданином России. Он уже был заигран в российской сборной, поэтому у него нет возможности перейти в команду Армении.
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Захарян — разочарование сезона.