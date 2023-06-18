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Колосков: Захарян — разочарование сезона

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о молодых игроках сезона-2022/23.
Колосков: Захарян — разочарование сезона
  • РИА Новости

«Из трёх наших молодых и перспективных футболистов выделяется больше всех Сперцян. Пиняев ему не уступает по игре, но после травмы Сергей чуть сдал. А про Захаряна я вообще молчу — разочарование сезона», — приводит слова Колоскова Sport24.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В прошедшем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее Фёдор Смолов объяснил спад в игре одноклубника Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.

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