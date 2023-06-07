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Смолов — о Захаряне: это даже стагнацией сложно назвать, у него регресс

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов объяснил спад в игре одноклубника Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.
Смолов — о Захаряне: это даже стагнацией сложно назвать, у него регресс
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс. Когда ты тренируешься с игроками уровня Бальбуэны, Шиманьски, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках и не снижаешь мотивацию. Я думаю, он переосмыслил свою роль в команде ввиду интереса «Челси», сборной и прочего», — сказал Смолов на YouTube-канале Nobel.

Он добавил, что Славиша Йоканович советовался с ним, кому отдать капитанскую повязку: Даниилу Фомину или Арсену Захаряну. Игрок в разговоре с тренером отметил, что Арсену всего 19 лет, на него навалится слишком много ответственности, с которой сложно справиться в молодом возрасте.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В текущем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее в «Динамо» сообщили, что не ведут переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна.

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