В «Динамо» сообщили, что не ведут переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна
- РИА Новости
«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».
«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
В текущем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 36 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее в «Челси» опровергли новости о том, что клуб сохраняет интерес к Захаряну.