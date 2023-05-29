В «Динамо» сообщили, что не ведут переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что «Челси» продолжает следить за полузащитником Арсеном Захаряном.

«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Захаряна. Однако трансфер осуществить не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В текущем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 36 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее в «Челси» опровергли новости о том, что клуб сохраняет интерес к Захаряну.