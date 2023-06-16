Бергер: «Бавария» заинтересована в услугах защитника «Ман Сити» Уокера

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии».

По информации журналиста Патрика Бергера, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель — большой поклонник таланта игрока и хотел бы видеть его в своей команде. «Бавария» уже контактировала с защитником, но не с «Ман Сити».

В составе английской команды игрок завоевал требл в сезоне-2022/23, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.

Ранее Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.