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В Испании сообщили, что «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ за €280 млн

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Мадридский «Реал» выкупил нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
В Испании сообщили, что «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ за €280 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

Как сообщает журналист Хесус Карлос Мартинес в Twitter со ссылкой на Франсуа Галлардо, мадридский клуб заплатил ПСЖ €224 млн + €56 млн за 24-летнего француза.

Таким образом, трансфер Мбаппе станет самым крупным за всю историю футбола.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала».

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