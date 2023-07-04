В Испании сообщили, что «Реал» выкупил Мбаппе у ПСЖ за €280 млн
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Как сообщает журналист Хесус Карлос Мартинес в Twitter со ссылкой на Франсуа Галлардо, мадридский клуб заплатил ПСЖ €224 млн + €56 млн за 24-летнего француза.
Таким образом, трансфер Мбаппе станет самым крупным за всю историю футбола.
В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала».