Галлардо: Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

«6 или 7 июля вы, мадридисты, получите большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного! Я никак не комментировал возможный переход с 2021 года», — написал журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионата мира 2018 и 2022 года, соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не станет игроком «Реала» в летнее трансферное окно.