Marca: Мбаппе не станет игроком «Реала» в летнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не станет игроком мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.

По информации Marca, игрок не входит в планы мадридской команды по усилению состава. Отмечается, что клуб может подписать соглашение с французом в январе 2024 года.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионата мира 2018 и 2022 года, соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет €240 млн по контракту за переход в «Реал».