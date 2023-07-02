Marca: Мбаппе хочет €240 млн по контракту за переход в «Реал»

Испанские журналисты узнали требования нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в случае перехода в «Реал» в летнее трансферное окно.

24-летний форвард сборной Франции запрашивает $240 млн по контракту, сообщает Marca.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионата мира 2018 и 2022 года, соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля.