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Галлардо: Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в начале июля.
Галлардо: Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля
  • AP
  • © Lewis Joly

Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, мать футболиста Файза Ламари, а также её сотрудники прибудут в Мадрид, чтобы согласовать последние условия трансфера.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов заплатить ПСЖ €220 млн за Мбаппе.

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