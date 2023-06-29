Галлардо: Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля
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Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, мать футболиста Файза Ламари, а также её сотрудники прибудут в Мадрид, чтобы согласовать последние условия трансфера.
В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов заплатить ПСЖ €220 млн за Мбаппе.