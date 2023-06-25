Мартин: «Реал» готов заплатить ПСЖ €220 млн за Мбаппе
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Как сообщает журналист издания El Debate Томас-Гонсалес Мартин в Twitter, мать 24-летнего француза уже несколько месяцев ведёт секретные переговоры с парижским клубом и общается с эмиром Катара, чтобы решить вопрос о переходе как можно скорее.
По информации источника, ПСЖ просит за нападающего 300 миллионов евро, в то время как мадридский клуб готов заплатить максимум 220 миллионов траншами в течение четырёх лет.
В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед уходом из ПСЖ посоветовал Мбаппе перейти в «Реал».