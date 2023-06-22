Defensa Central: Месси перед уходом из ПСЖ посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»
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«Я бы предпочёл, чтобы ты перешёл в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова 35-летнего аргентинца Defensa Central.
В прошедшем сезоне 24-летний француз забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024 года.