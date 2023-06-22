Defensa Central: Месси перед уходом из ПСЖ посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед своим уходом из «Пари Сен-Жермен» посоветовал форварду парижского клуба и сборной Франции Килиану Мбаппе перейти в мадридский «Реал».

«Я бы предпочёл, чтобы ты перешёл в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова 35-летнего аргентинца Defensa Central.

В прошедшем сезоне 24-летний француз забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024 года.