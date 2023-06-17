Marca: «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024-го
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1 января 2024 года, когда у Килиана появится право вести официальные переговоры с другими клубами, ему сделают предложение о переходе на правах свободного агента, сообщает Marca.
Отмечается, что если француз не даст скоро согласия, то мадридский клуб откажется от его подписания. Также «Реал» не намерен вести переговоры с «парижанами» по трансферу форварда.
12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.
Ранее глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что «Реал» может подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.