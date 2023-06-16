Президент Примеры: надеюсь, Мбаппе сможет перейти в нашу лигу
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«Надеюсь, Мбаппе сможет перейти к нам. Я думаю, что он покинет ПСЖ летом, УЕФА стал серьёзно контролировать финансы, а у Парижа большой зарплатный фонд. Клуб должен разгружаться. У «Реала» есть возможность осуществить трансфер», — цитирует Тебаса Marca.
12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес готов выделить рекордные для «Реала» €200 млн на трансфер Мбаппе.