L'Équipe: Перес готов выделить рекордные для «Реала» €200 млн на трансфер Мбаппе
По информации L'Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить до €200 млн для приобретения игрока.
12 июня Мбаппе заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.
Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что поведение Мбаппе вызвало неодобрение у руководства ПСЖ.