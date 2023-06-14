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L'Équipe: Перес готов выделить рекордные для «Реала» €200 млн на трансфер Мбаппе

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации L'Équipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить до €200 млн для приобретения игрока.

12 июня Мбаппе заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.

Парижский клуб стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов). Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что поведение Мбаппе вызвало неодобрение у руководства ПСЖ.

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