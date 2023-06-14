Романо: поведение Мбаппе вызвало неодобрение у руководства ПСЖ
Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи особенно разочарован нежеланием форварда продлевать контракт, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
Отмечается, что клуб не допустит ухода форварда в качестве свободного агента, поэтому либо договор продлевается этим летом, либо француза продают.
12 июня стало известно, что Мбаппе отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года. Соглашение закончит действовать в конце сезона-2023/24.
Ранее Мбаппе подтвердил, что проведёт сезон-2023/24 в ПСЖ.