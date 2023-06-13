Мбаппе сообщил, что проведёт следующий сезон в ПСЖ
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«Это всё ложь. Я уже говорил, что остаюсь в ПСЖ в следующем сезоне. Я счастлив в парижском клубе», — цитирует Мбаппе ESPN.
12 июня стало известно, что Мбаппе отправил письмо клубу о решении не активировать опцию продления контракта до 2025 года. Соглашение закончит действовать в конце сезона-2023/24. Таким образом, форвард сборной Франции летом 2024-го покинет парижский клуб на правах свободного агента.
ПСЖ стал чемпионом Франции сезона-2022/23. Форвард одержал победу в гонке бомбардиров (29 голов).
Ранее Флорентино Перес заявил, что «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году.