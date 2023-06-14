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Беллингем перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Реал»

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Мадридский «Реал» сообщил о переходе англичанина Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».
Беллингем перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Реал»
  • AP
  • © Michael Probst

Об этом сообщается в Twitter клуба.

Официальная презентация игрока состоится в четверг. Мадридцы заплатили за игрока €103 млн. Контракт с полузащитником подписан на шесть сезонов.

В нынешнем сезоне англичанин забил 14 мячей и сделал семь результативных передач в 42 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил ситуацию вокруг его контракта с парижским клубом.

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