Беллингем перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Реал»

Мадридский «Реал» сообщил о переходе англичанина Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщается в Twitter клуба.

Официальная презентация игрока состоится в четверг. Мадридцы заплатили за игрока €103 млн. Контракт с полузащитником подписан на шесть сезонов.

В нынешнем сезоне англичанин забил 14 мячей и сделал семь результативных передач в 42 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил ситуацию вокруг его контракта с парижским клубом.