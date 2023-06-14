Мбаппе: я не просил ПСЖ отпустить меня в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил ситуации вокруг его контракта с парижским клубом.

«Я не просил ПСЖ отпустить меня в «Реал». Я сказал, что не буду активировать опцию продления контракта до 2025 года. Мы не разговаривали насчёт нового контракта, но я буду счастлив остаться в ПСЖ», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо.

12 июня француз заявил о решении не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до конца сезона-2024/25 года. Таким образом, футболист в следующем году может покинуть клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес готов выделить рекордные для «Реала» €200 млн на трансфер Мбаппе.