«Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Челси» Хаверца

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц перешёл в «Арсенал».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с полузащитником заключён до лета 2028 года.

По информации журналиста Николо Скиры, игрок подпишет контракт до 30 июня 2028 года. «Арсенал» заплатит за немца €76 млн.

В прошедшем сезоне Хаверц сыграл в 47 матчах «Челси» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну передачу. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» по Райсу в размере €122 млн.