«Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Челси» Хаверца
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с полузащитником заключён до лета 2028 года.
По информации журналиста Николо Скиры, игрок подпишет контракт до 30 июня 2028 года. «Арсенал» заплатит за немца €76 млн.
В прошедшем сезоне Хаверц сыграл в 47 матчах «Челси» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну передачу. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» по Райсу в размере €122 млн.