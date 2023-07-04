L'Équipe: ПСЖ не может договориться с Мбаппе об активации опции продления контракта

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, не продлит контракт с парижским клубом.

Как сообщает L'Équipe, в ПСЖ считают, что форвард хочет уйти следующим летом на правах свободного агента. Действующий контракт Мбаппе с французским клубом рассчитан до лета 2024 года, но имеет опцию продления на 12 месяцев.

По информации журналиста Хесуса Карлоса Мартинеса со ссылкой на Франсуа Галлардо, «Реал» заплатил ПСЖ €224 млн + €56 млн за 24-летнего француза.

Таким образом, трансфер Мбаппе станет самым крупным за всю историю футбола.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала».