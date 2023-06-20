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«Челси» объявил о подписании контракта с Нкунку

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Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку перешёл в «Челси».
«Челси» объявил о подписании контракта с Нкунку
  • AP
  • © Michael Sohn

«Кристофер продемонстрировал свои способности на самом высоком уровне с «РБ Лейпциг» и Францией, и мы с нетерпением ждём, когда он присоединится к своим новым товарищам по команде перед новым сезоном», — говорится в заявлении.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на шесть лет и вступит в силу 1 июля. Сумма трансфера не уточняется.

Нападающий играл за «Лейпциг» с 2019 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал девять результативных передач.

Нкунку вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, но получил травму во время заключительной тренировки и был заменён. 

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Кулибали дал согласие на переход в саудовский «Аль-Хиляль».

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