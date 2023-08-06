Штрассер: у «Баварии» на трансфер Кейна осталось меньше недели

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сможет перейти в «Баварию», если соглашения с английским клубом не будет до 11 августа.

Если форвард по состоянию на 11 августа ещё будет со «шпорами», то этим летом в мюнхенский клуб он уже не перейдёт, сообщает журналист Патрик Штрассер в Twitter.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн может выкупить свой контракт у «Тоттенхэма», чтобы перейти в «Баварию».