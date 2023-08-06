Узнать больше

Штрассер: у «Баварии» на трансфер Кейна осталось меньше недели

Короткая ссылка
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сможет перейти в «Баварию», если соглашения с английским клубом не будет до 11 августа.
Штрассер: у «Баварии» на трансфер Кейна осталось меньше недели
  • Gettyimages.ru

Если форвард по состоянию на 11 августа ещё будет со «шпорами», то этим летом в мюнхенский клуб он уже не перейдёт, сообщает журналист Патрик Штрассер в Twitter

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн может выкупить свой контракт у «Тоттенхэма», чтобы перейти в «Баварию». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить