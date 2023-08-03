Sport Bible: Кейн может выкупить свой контракт у «Тоттенхэма», чтобы перейти в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заинтересован в переходе в «Баварию».

По информации Sport Bible, клубы продолжают вести переговоры по переходу игрока. При этом сам англичанин рассматривает возможность выкупить последний год своего контракта и отказаться от зарплаты в размере €24 млн.

В прошедшем сезоне нападающий забил 30 мячей и отдал пять результативных передач за «шпор» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» €100 млн за Кейна.