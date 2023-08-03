Узнать больше

Sport Bible: Кейн может выкупить свой контракт у «Тоттенхэма», чтобы перейти в «Баварию»

Короткая ссылка
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заинтересован в переходе в «Баварию».

По информации Sport Bible, клубы продолжают вести переговоры по переходу игрока. При этом сам англичанин рассматривает возможность выкупить последний год своего контракта и отказаться от зарплаты в размере €24 млн.

В прошедшем сезоне нападающий забил 30 мячей и отдал пять результативных передач за «шпор» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» €100 млн за Кейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить