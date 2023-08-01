The Times: «Бавария» предложила «Тоттенхэму» €100 млн за Кейна

Мюнхенская «Бавария» готова заплатить лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» €100 млн за нападающего Гарри Кейна.

Как сообщает The Times, накануне руководство «Баварии» провело встречу с президентом лондонского клуба Дэниелом Леви, где озвучило данное предложение.

По информации источника, «Тоттенхэм» планирует выручить за 29-летнего англичанина €120 млн.

Отмечается, что в мюнхенском клубе хотят завершить трансфер уже на этой неделе, так как считают, что переговоры прошли успешно.

В прошедшем сезоне нападающий забил 30 мячей и отдал пять результативных передач за «шпор» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что представители «Баварии» прибыли в Лондон для переговоров по Кейну.