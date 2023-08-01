The Times: «Бавария» предложила «Тоттенхэму» €100 млн за Кейна
- AP
Как сообщает The Times, накануне руководство «Баварии» провело встречу с президентом лондонского клуба Дэниелом Леви, где озвучило данное предложение.
По информации источника, «Тоттенхэм» планирует выручить за 29-летнего англичанина €120 млн.
Отмечается, что в мюнхенском клубе хотят завершить трансфер уже на этой неделе, так как считают, что переговоры прошли успешно.
В прошедшем сезоне нападающий забил 30 мячей и отдал пять результативных передач за «шпор» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что представители «Баварии» прибыли в Лондон для переговоров по Кейну.